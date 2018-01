Telluride Não é só por ser mais sofisticada e quieta que Telluride, no Colorado, tem um apelo diferente de outros resorts de inverno nos Estados Unidos. Há algo que torna a experiência na montanha altamente democrática: pistas para esportistas iniciantes e intermediários em todos os teleféricos. Em outras palavras, mesmo os inexperientes podem curtir as paisagens da cadeia de montanhas onde estão os picos mais elevados do país.