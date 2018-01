Tem dúvidas? Nós respondemos Você pode ficar horas na internet ou consultar por telefone, um a um, diversos profissionais - de agentes de viagem a especialistas em arrumar malas. A terceira opção é ler com atenção a reportagem a seguir, que reúne alguns dos principais questionamenhtos de um viajante. Desde a melhor forma de levar dinheiro para o extrior a dicas para alugar um carro (ou um apartamento) para as suas férias. Depois, é só embarcar tranqüilo... Veja também: Vôos low fare sem pegadinhas O eterno dilema do dinheiro Diária de hotel ou apê alugado? Há jeito para tudo, acredite Um carro para chamar de seu Faça uma viagem mais segura Resgatar milhas, a última chamada Cuidar de crianças por um ano, no exterior. Eis o desafio das au pairs Pegue pesado e ganhe experiência Para tornar os dias longe de casa mais fáceis Inglês, espanhol e high school: imbatíveis Mandarim? árabe? novos tempos Outros públicos. Outras propostas A moda agora é combinar idiomas e outras atividades