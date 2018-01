Temporada das guitarras domina a cidade do samba

Esquenta. A Rua Ceará, na Praça da Bandeira, ainda é o reduto mais rock'n roll do Rio. Metaleiros e motoqueiros se concentram no Heavy Duty Beer Club (heavydutybeerclub.com), que tem na programação shows - com trilhas que incluem Led Zeppelin, Iron Maiden e Black Sabbath - de quinta à sábado.

Em Ipanema, o bar Empório (21-3813-2526) faz parte das noites dos fãs de rock há pelo menos 20 anos. Enquanto o som privilegia hits mais antigos, o cardápio inova com quase 20 tipos de drinques. Outra opção no bairro é o Lord Jim Pub (lordjimpub.com.br), que reproduz o clima britânico em pleno Rio - a cerveja Guinness, claro, está no menu.

Até o amanhecer. A Casa da Matriz (matrizonline.com.br), em Botafogo, é o endereço mais badalado do cenário indie que vem se estabelecendo na cidade. Além de festas e shows com o melhor do gênero, recebe exposições, peças de teatro e produções independentes - nos fins de semana do Rock in Rio, contará com programação especial. Pertinho dali, a Pista 3 (beta.matrizonline.com.br/pista3) foi inaugurada há dois anos como um apêndice da Casa da Matriz. Hoje, também figura na cena mais indie carioca atraindo público jovem e interessados em som pesado e eletrônico.

Outro reduto de roqueiros é o Bar Bukowski (barbukowski.com.br), que ocupa um casarão também em Botafogo, desde 2006. No térreo, pista de dança e bar - com uma seleção imperdível de frases etílicas - e, no primeiro andar, pequenas salas compõem um ambiente descontraído. Ali, aproveite para bisbilhotar a coleção de LPs e faça seu pedido ao DJ.

Entre na moda. Se a ideia for estender a temática rock'n roll também para as tardes, invista em pontos que podem render novos adereços para seu look personalizado. A loja U2 (u2store.blogger.com.br), no Shopping Rio Sul e Barra Shopping, conta com extensa variedade de roupas e acessórios unissex.

Em Copacabana fica uma das livrarias-sebos mais diversificadas, a Baratos da Ribeiro (baratosdaribeiro.com.br). Aproveite para encontrar aquele LP que você tanto procura.

