Temporada de estreias na Broadway

O último trimestre do ano será de estreias nos teatros da Broadway, em Nova York. O ator Al Pacino, o herói Homem-Aranha e canções na voz de Bono Vox serão algumas das atrações nos palcos.

Entre as produções com potencial para se tornar sucesso de público está Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, adaptação do filme homônimo do diretor Pedro Almodóvar. O espetáculo entra em cartaz em 4 de novembro, no Teatro Belasco.

Al Pacino volta a um palco nova-iorquino na pele de Shylock, protagonista do clássico de Shakespeare O Mercador de Veneza. O ator, que já havia dado vida ao personagem no ano passado, em sessões gratuitas no Central Park, desta vez estreia no Teatro Delacorte, em 7 de novembro.

Outra atração aguardada é Spider-Man: Turn Off the Dark. Além da aventura do Homem-Aranha, terá canções de Bono Vox, a partir de 21 de dezembro, no Teatro Foxwoods.

A temporada terá ainda tributo aos Beatles e uma ópera estilo rock-emo para o público teen.

E como entrar na fila para garantir o ingresso já parece fazer parte do programa, planeja-se para chegar cedo ao concorrido guichê da TKTS, na Times Square. As entradas para os musicais do dia começam a ser vendidas às 15 horas. Com sorte, você pode conseguir descontos de até 50%. E, em caso de lugares esgotados, sempre haverá uma segunda opção para você não ficar sem Broadway à noite.