Temporada de festa em alto-mar

A partir de sexta-feira o litoral brasileiro estará mais agitado. Nesse dia parte do Recife o CVC Ocean Pacific, que faz o primeiro roteiro da temporada 2008/2009. Até abril, 14 embarcações vão levar - com toda pompa e conforto - turistas aos pontos mais belos da costa do País. Quem quiser um lugar nesta festa precisa correr: 70% das vagas já foram vendidas. A temporada começa com duas semanas de atraso porque o New Pacific, da CVC, teve a vinda cancelada por problemas técnicos. A empresa substituiu a embarcação pelo Ocean Pacific, um navio grego, e cancelou as três primeiras saídas. Os valores e as rotas previstas não sofreram alterações. A grande ameaça da temporada, no entanto, é a alta do dólar. Para não perder clientes, as empresas investiram em promoções e oferecem facilidades de parcelamento. A Royal Caribbean, por exemplo, fixou o câmbio a R$ 1,99 para quatro saídas do Splendour of the Seas - valor válido para reservas feitas até o dia 28. A CVC usa a mesma tática com todas as suas embarcações e roteiros para compras até o dia 20. Mesmo com o mercado instável, o crescimento das vendas em relação à temporada 2007/2008 fica em torno de 25%, segundo o presidente da Associação Brasileira de Representantes de Empresas Marítimas (Abremar). Além disso, o número de hóspedes deve chegar a 500 mil até a última saída, em 17 de abril, com expectativa de 95% de ocupação. "Temos 100 mil vagas a mais que em 2007 e nosso mercado está aumentando a cada ano, mesmo com a crise financeira mundial", afirma. "Nosso público é fiel." Nascimento aposta no custo-benefício dos roteiros. De acordo com ele, o boca-a-boca também é uma arma importante. "Sabemos que 46% das pessoas que compram um pacote receberam a dica de algum amigo." Para manter os números em alta, as companhias não medem esforços. As quatro empresas que fazem roteiros regulares pelo litoral brasileiro - Costa, MSC, Royal Caribbean e CVC - tentam, a cada ano, trazer novidades. Conheça, ao lado, as embarcações estreantes desta temporada. Os estreantes Costa: a empresa trouxe o Costa Mediterranea, com capacidade para 2.680 passageiros, 897 tripulantes e roteiros por a partir de US$ 379 por pessoa. Site: www.costacruzeiros.com CVC: recordista de novidades, com quatro navios: Celebration (a partir de US$ 573), Soberano dos Mares (desde US$ 1.067), Imperatriz dos Mares (a partir de US$ 512) e Ocean Pacific, substituto do New Pacific (desde US$ 762). Site: www.cvc.com.br MSC: a companhia atracou o Musica, que pode receber 3.100 hóspedes e 987 tripulantes. Nele há três piscinas e quatro restaurantes. O roteiro mais barato custa US$ 490 por pessoa. Site: www.msccruzeiros.com.br