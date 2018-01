Temporada tem mais minicruzeiros e menos roteiros temáticos

Os minicruzeiros voltam a crescer, sendo 45 das 121 saídas. Não retornam ao patamar de 2015/2016, quando somavam mais da metade dos roteiros. Mas equivalem a 37% (na temporada passada, eram 27%). Com isso, o setor espera que aumentem os eventos a bordo e deseja cativar viajantes — os roteiros mais curtos apresentam esse tipo de viagem a novos passageiros. Ainda mais em tempo de crise: minicruzeiros custam menos e ajudam a ampliar o mercado.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma mudança nos roteiros é a diminuição progressiva dos temáticos das companhias – a MSC não faz nenhum nesta temporada. Eram dez em 2015/2016, sete no ano passado, e agora são apenas dois da Costa (Dançando a Bordo e, numa saída, Fitness e Bem-Estar juntos). “A Costa é referência em temáticos na América do Sul e pioneira em viagens que oferecem uma experiência em alto-mar recheada de atividades especiais”, afirma Dario Rustico, diretor-geral de Vendas e Marketing da companhia para a América do Sul.