Terminal B

Três brasileiros na Hot List 2010

Três hotéis brasileiros foram incluídos na Hot List 2010 da americana Condé Nast Traveler. Os reformados Hotel das Cataratas (Foz do Iguaçu) e Tivoli Mofarrej (São Paulo), além do novíssimo Uxua Casa Hotel (Trancoso) foram citados pela publicação. Profissionais da revista visitaram e avaliaram anonimamente centenas de empreendimentos pelo mundo para escolher as 134 melhores novidades, em 55 países. Em sua 14º edição, a lista completa tem, ainda, spas e vida noturna. Veja no concierge.com/cntraveler.

AÉREO

Anac acaba com piso tarifário

Está extinto, desde sexta-feira, o valor mínimo para preços de passagens aéreas internacionais vendidas no País. O piso existia para proteger as empresas brasileiras - agora, a medida da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pretende aumentar a concorrência.

Na prática, as companhias ganharam total liberdade para fazer promoções nas viagens aéreas internacionais.

ESTADOS UNIDOS

Faraó Tutancâmon na Times Square

Uma exposição com 130 objetos encontrados nas tumbas do mais famoso dos faraós egípcios, Tutancâmon, e de seus parentes foi aberta neste fim de semana em Nova York. A mostra Tutancâmon e a Idade Dourada dos Faraós fica em cartaz até janeiro de 2011 no centro de exposições Discovery, na Times Square. Entre as peças expostas está o diadema de ouro encontrado na cabeça da múmia do faraó, que morreu aos 19 anos, em 1324 a.C, provavelmente de malária. O ingresso custa desde US$ 27,50 (R$ 48), mais US$ 7 (R$ 13) pelo audioguia. Informações: www.discoverytsx.com.

SÉRVIA

De alvo de bombas a point turístico

Onze anos após ter sido destruída por um bombardeio durante a Guerra do

Kosovo, em 1999, foi reinaugurada na semana passada a Torre de TV de Belgrado, na Sérvia. Localizada na colina homônima, nos arredores da capital, a torre tem 204,5 metros, o que a torna a construção mais alta dos Bálcãs - tanto que pode ser vista de praticamente qualquer ponto da cidade. Elevadores de alta velocidade, mirante público e um café perto do topo estão programados para entrar em funcionamento nos próximos meses. Para atrair visitantes, o projeto prevê ainda a construção de um parque no entorno do monumento.