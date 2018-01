Terminal B

Mais uma barreira foi eliminada no país dos czares. A partir de 7 de junho, brasileiros que pretendem conhecer as belezas da Rússia, como São Petersburgo (foto) e Moscou, não precisarão mais de visto. Para uma permanência de no máximo 90 dias no país será necessário apenas estar com o passaporte em dia. Boa notícia para o bolso - as taxas cobradas para a emissão do visto iam de US$ 65, para ser entregue em até 10 dias úteis, a US$ 185, para ser providenciado na hora. A medida também vale para os russos que vierem ao Brasil.

ESTADOS UNIDOS 1

Para gastar pouco em Washington

Que ninguém paga para entrar nos excelentes museus do Smithsonian (Aeroespacial, História Natural, American Art; www.si.edu), em Washington, todo mundo sabe. Mas a capital tem muito mais a fazer sem gastar nada ou usando pouquíssimos dólares. A lista completa das atrações - a cidade selecionou as cem melhores - foi reunida no Washington.org/freethings.

ESTADOS UNIDOS 2

Brooklyn Park remodelado

O Brooklyn Bridge Park, colado na famosa ponte (foto), em Nova York , está passando por ampliação e remodelação. A área, que vai do Píer 1 ao 6, terá playgrounds, quadras esportivas, ciclovias e pista para corrida. A primeira parte já foi entregue e a prefeitura espera reabrir a totalidade do trecho a tempo de recepcionar os visitantes que chegam à cidade para a temporada de verão.

SALÃO DO TURISMO 1

Comece a planejar as férias

Se você ainda não decidiu para onde ir nas férias, o Salão do Turismo pode dar uma ajuda. O evento começa amanhã, no Anhembi, e segue até domingo, com estandes de todo Brasil. Se gostar de algum destino, dá para fechar negócio lá mesmo. Quem se inscreve pelo site (www.salaodoturismo.gov.br) entra de graça. Na bilheteria, o ingresso custa R$ 10.

SALÃO DO TURISMO 2

Trilha, cinema e palestras

Diversas atrações estarão espalhadas pelo Salão do Turismo. No estande Aventura Segura o visitante poderá caminhar, descalço, pela Trilha dos Sentidos, enquanto sente variações de temperatura e solo. Outra atração é o caminhão com cinema 3-D, que fica por lá só entre amanhã e quinta-feira. Para quem quer saber mais sobre o mercado de turismo, há palestras e mesas de debates - as inscrições devem ser feitas pelo site. As atrações são gratuitas.

RIO

Homenagem a Chopin

Chopin será homenageado no Rio Folle Journé (riofollejournee.com), de 2 a 6 de junho. O evento terá 14 concertos clássicos dedicados ao compositor e apresentações de música popular, no Teatro Municipal, recentemente reaberto, e em outros quatro lugares. Preço desde R$ 2. M