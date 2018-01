Terminal B

Petisco e chope no Comida di Buteco

Foi dada a largada para saborear o maior número de deliciosas criações ideais para acompanhar uma cerveja bem gelada. A versão carioca do festival mineiro Comida di Buteco já começou e segue até dia 27. Neste ano, são 31 participantes - a lista completa está disponível no site www.comidadibuteco.com.br. A festa para os vencedores está marcada para 17 de julho, na Cidade do Samba.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ALEMANHA

Frida desembarca em Berlim

A capital alemã recebe uma grande retrospectiva de Frida Kahlo. São cerca de 150 pinturas e desenhos que mesclam as cores vivas da cultura mexicana com as experiências vividas pela artista. Para compreender a obra única de Frida, uma mostra paralela reúne fotos de família e filmes sobre a pintora, além de promover debates. A exposição segue até 9 de agosto no Museu Martin-Gropius Bau (www.gropiusbau.de). O ingresso custa 10.

ESPANHA

Bilbao tem três dias de rock

Pearl Jam, Faith no More, Slayer, Rage Against the Machine são apenas alguns dos nomes já confirmados para o Bilbao BBK Live, que será realizado entre os dias 8 e 10 de julho. O festival contará com 17 bandas - ingresso para os três dias custam 110. Mais informações no site: bilbaobbklive.com.

ESTADOS UNIDOS

Visto volta a valer dez anos

Ainda não foi desta vez que se concretizaram os rumores de fim do visto entre Brasil e Estados Unidos. Mas não há como negar que um passo importante foi dado semana passada, quando vistos de turismo e negócios passaram a ter validade de dez anos. O prazo volta a ser o mesmo de antes de 2003, quando a validade do documento passou para cinco anos. Os valores das taxas também fora alterados e passaram a ser escalonados - turistas, viajantes a negócios e intercambistas, por exemplo, desembolsam agora US$ 140. Quem já fez o depósito no valor anterior, de US$ 131, precisa voltar ao Citibank e pagar a diferença. Mais informações nos sites embaixadaamericana.org.br ou visto-eua.com.br.