Terminal B

Invasão de pianos em Nova York

Dezenas de pianos invadiram Nova York desde ontem. Ruas, parques e pontes ganharam 60 instrumentos musicais verdadeiros, que ficarão em locais emblemáticos como o Central Parque, a Times Square e a Ponte do Brooklyn. A ideia é parte do projeto Toque-me, Sou Seu, do artista britânico Luke Jerran, que convida as pessoas a soltarem a criatividade sobre as teclas. A mostra segue até 5 de julho.

MÉXICO

Montezuma volta ao centro do império

Mais de 200 peças do reinado do imperador asteca Montezuma, como a escultura ao lado, estão na mostra Tempo e Destino de Um Governante, no Museu de Templo Mayor, na Cidade do México (www.templomayor.inah.gob.mx). Algumas relíquias foram restauradas, como a escultura da deusa da terra Tlaltecuhtli, que impressiona pelo tamanho: 4 metros de largura, 3 metros de altura. Montezuma foi o último imperador asteca, cujo império foi conquistado pelos espanhóis.

CAMBOJA

Estátuas devolvidas aos templos

Sete esculturas dos séculos 9.º a 13 voltarão ao Camboja. Roubadas dos templos, as obras foram encontradas em mercados clandestinos de Los Angeles. Entre as peças, duas cabeças de Buda em baixo relevo. Depois de benzidas por monges budistas, as peças seguirão para os Templos de Angkor, considerados patrimônios da Unesco.

TECNOLOGIA

Seu vídeo no Guggenheim

Vídeos produzidos por internautas do mundo todo poderão ser exibidos nos prestigiados Museus Guggenheim de Berlim, Bilbao e Valencia.

A Fundação Salomon R. Guggenheim, responsável pelas instituições, se uniu ao site YouTube para lançar o canal YouTube Play, que receberá os vídeos e selecionará os 20 mais criativos para serem mostrados em 21 de outubro. Não há tema definido.

Para participar, acesse www.youtube.com/user/playbiennial.