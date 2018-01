Terminal B - Breves de viagem

Potter chega a Orlando em junho

Encare um tour quase real pelo Mundo Mágico de Harry Potter a partir de 18 de junho, no Universal Orlando Resort. Graças a tecnologias robóticas e inovações cinematográficas será possível visitar o Castelo de Hogwarts - com direito a muito efeito especial e uma partida de quadribol. Prepare-se também para duas novas montanhas russas: o Voo do Hipogrifo e o Desafio do Dragão, essa bem radical. Leia detalhes em blogs.estadao.com.br/viagem.

ESTADOS UNIDOS 2

Homens nus em plena Nova York

Um homem nu no topo de um prédio de Nova York não precisa ser necessariamente um maluco total. Pelo menos até 15 de agosto, data final da exposição Event Horizon, do inglês Antony Gormley. Para compor sua primeira mostra ao ar livre, o autor criou 31 esculturas de tamanho real baseadas no mesmo modelo - ele próprio. As obras podem ser vistas em cima de telhados, na Madison Square e em outros cantos famosos da cidade.

FRANÇA

Homenagem a Antonio Bandeira

Mais de 40 obras de Antonio Bandeira vão compor a mostra da Maison de L"Unesco, em Paris, a partir de hoje. A ideia é mostrar a influência da sociedade parisiense dos anos 1950 e 1960 nas pinturas abstratas do artista brasileiro. Até 29/4.

JAPÃO

Show de luzes e jatos d"água

Jogos de luzes e imagens gigantes dão mais colorido às noites de Tóquio. Golfinhos, tubarões, cisnes e até os moais da Ilha de Páscoa estão no Odaiba Water Illumination Show. Jatos de água projetam as imagens em uma tela, também de água, de 15 m de altura por 40 m de largura. São três espetáculos de 20 minutos todas as noites, até 11 de abril.