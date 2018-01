Terminal B - Breves de viagem

Tate Modern celebra 10 anos

Definida pelo escritor Alain de Botton como destino favorito dos moradores de Londres independentemente da exposição em cartaz, a Tate Modern completa 10 anos neste mês. E vai comemorar com um festival curto, mas repleto de atividades. Setenta coletivos de arte de vários países foram convidados para expor trabalhos entre os dias 14 e 16, na mostra batizada como No Soul For Sale. Os grupos Art Hub, de Xangai, e Latitudes, de Barcelona, já confirmaram presença. Teatro, música e cinema também estão previstos no calendário. A entrada é gratuita. Mais: tate.org.uk/modern.

FRANÇA

Bistrôs e brasseries com desconto

A gastronomia mais badalada do planeta acaba de se render à moda das restaurant weeks. Criada e organizada por ninguém menos que o chef Alain Ducasse, a semana batizada de Tous au Restaurant terá participação de estabelecimentos de toda a França - 677 haviam confirmado adesão até sexta-feira. Por preços fixos de 20,10 no almoço e 35 no jantar (sem bebidas), será possível degustar criações de Paul Bocuse, Jacques e Laurent Pourcel, Joël Robuchon, Michel Troigrois e Anne-Sophie Pic. O evento vai de 7 a 13 de junho e as reservas já podem ser feitas no site www.tousaurestaurant.com.

ALEMANHA

Um museu para os porquinhos

O que seria do chucrute sem as costeletas ou o joelho de porco? Presença certa nos pratos tradicionais da culinária alemã, o porco acaba de ganhar um museu exclusivo, em Stuttgart, na Alemanha (www.schweinemuseum.de). Aberto no sábado e sugestivamente instalado num açougue desativado, o acervo tem tamanho respeitável: são cerca de 40 mil objetos relacionados ao tema. A entrada custa 4,90. E talvez você se surpreenda ao saber que existem outros museus semelhantes, em Bad Wimpfen, também na Alemanha, na Itália e em Portugal.

SUÉCIA

Catedral é restaurada em Estocolmo

Para sorte de turistas e moradores, a princesa Victoria, herdeira do trono da Suécia, resolveu se casar. Assim, criou o pretexto ideal para que a Catedral Storkyvkan, em Estocolmo, endereço escolhido para a cerimônia, passasse por um completo processo de restauração, que acaba de ser concluído. Construída em 1279, a igreja abriga um acervo que inclui uma estátua de São Jorge com o dragão, esculpida no século 15 em carvalho e chifre de alce. Para curiosos, a informação: o enlace está confirmadíssimo para junho.

EMIRADOS ÁRABES

Armani inaugura hotel em Dubai

Depois da estreia tumultuada com direito a elevador quebrado e mirante fechado por mais de um mês, parece que o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, começa a funcionar de fato. Foi inaugurado na semana passada o Hotel Armani, com 160 quartos entre os andares 9 e 16. Diárias começam em 2.800 dirhams (R$ 1.342). Reservas: www.armanihotels.com.