Terminal B - Breves de viagem

Recém-inaugurado. E logo fechado

Menos de uma semana após a inauguração, no dia 1.º, o primeiro hotel nudista da Turquia, em Marmaris, foi interditado pelas autoridades. O motivo para o fechamento do Adaburnu Gölmar causou curiosidade: os fiscais alegaram que uma das sacadas não combinava com o projeto original. Ou seja, nenhuma palavra sobre se tratar de um hotel nudista num país de maioria muçulmana. Recebida a notificação, os 12 hóspedes estrangeiros tiveram de deixar o local. Mais: www.performanstur.com.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESPANHA

Metrô e museu com um único bilhete

Depois de visitar o famoso Prado e o Reina Sofia, por que não conhecer alguns museus menores de Madri sem pagar pela entrada? Durante todo o mês, um bilhete de metrô vale como ingresso em sete galerias, que participam em fins de semana específicos. O projeto Ruta de los Museos foi organizado para incentivar o uso de transporte público e a difusão cultural. Veja no rutadelosmuseos.blogspot.com os integrantes.

HOLANDA

Cinco dias de arte contemporânea

A 26.ª edição da Art Amsterdam, a maior feira de arte contemporânea da Holanda, começa dia 26 no centro de exposição RAI. Das 129 galerias participantes, 25% são estrangeiras - estarão lá representantes até de países asiáticos. Debates, palestras, visitas guiadas e oficinas fazem parte da programação. Até 30/5. Ingressos a 20. Mais: www.artamsterdam.nl.

NA WEB

Os melhores destinos do mundo

Monte Carlo, em Mônaco, ganhou como melhor destino turístico do mundo. New Orleans foi eleita a cidade com vida noturna mais agitada e Oia, na Grécia, levou o título de lugar ideal para apaixonados. Esses são apenas 3 dos 576 locais presentes no ranking organizado pelo TripAdvisor, anunciado dia 4. A eleição dos vencedores foi baseada nas opiniões e comentários deixados por viajantes no site. Veja lista completa no tripadvisor.com/TCDestinations.

BRASIL

Scanner corporal nos aeroportos do País

Revistar passageiros com scanner corporal antes do embarque deixou de ser medida de segurança exclusiva dos Estados Unidos e de alguns países da Europa. Desde o começo do mês, os aeroportos internacionais de Guarulhos, Galeão, Recife e Manaus estão equipados com a máquina - que será utilizada quando algum passageiro despertar a desconfiança dos agentes de fiscalização.

ALEMANHA

Reaberta Topografia do Terror

Construído no terreno onde ficavam os quartéis-generais da SS e da Gestapo, em Berlim, o centro de documentações Topografia do Terror ganhou um espaço maior e com mais atrações no dia 7. Além de arquivos referentes ao nazismo abertos para pesquisa, o local abriga biblioteca e exposições. O formato retangular do prédio e o clima sombrio são propositais - afinal 15 mil inimigos do partido foram aprisionados e torturados nos calabouços. Mais: www.topographie.de