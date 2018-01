Terminal B - Breves de viagem

Heróis de cera no Tussauds

Uma exposição que mistura nostalgia com modernidade. O Madame Tussauds de Londres inaugurou dia 30 de maio a mostra The Marvel Super Heroes 4D, com estátuas de cera em tamanho real de todos os super heróis dos quadrinhos da Marvel. As atrações estão espalhadas em três andares e o maior destaque é o famoso herói verde: a escultura do Hulk mede 4,5 metros. Também ganharam réplicas o Homem de Ferro, Wolverine e o Homem Aranha - que fica numa sala especial onde o visitante tem a impressão de estar pendurado no teto ao seu lado. O ingresso custa 25,20 libras (R$ 68). Mais no www.madametussauds.com.

ARGENTINA

Sete dias de arte moderna

Buenos Aires está pronta para abrigar uma das maiores feiras de arte contemporânea da América Latina. A 19ª edição da Arteba será inaugurada dia 25 e contará com a participação das melhores galerias nacionais, além de outras de países vizinhos e espanholas. Durante os sete dias do evento, elas vão exibir suas melhores obras de arte, destacando as de temas latino-americanos. Haverá também um espaço dedicado a novos artistas, chamado de Bairro Jovem, e debates e mesas redondas sobre a cena cultural atual, que recebeu nome de Programa Auditório. A feira é gratuita. Mais: www.arteba.com.

BÉLGICA

Sinta-se na Batalha de Waterloo

A famosa Batalha de Waterloo de 1815, na qual Napoleão foi derrotado, será reconstituída nos dias 18,19 e 20. O local, aos pés do Monte Lion, a 30 quilômetros de Bruxelas, continua igualzinho. Mais de 3 mil atores vão encenar a luta entre as tropas francesas de Bonaparte e as inglesas do duque de Wellington, com direito a armas, canhões e munição - tudo de mentirinha. O passeio inclui ainda tour pelo campo de batalha, visita ao museu de cera, exibição de filmes e de uma gigantesca tela de 110 metros de largura pintada em 1912. Ingressos a partir de 6. Mais informações: www.waterloo1815.be.

ESTADOS UNIDOS

Escolhido o novo Frugal Traveler

A coluna Frugal Traveler, do The New York Times, já tem novo titular. Seth Kugel promete novas dicas de como viajar de primeira sem sentir muito no bolso. Suas histórias de estreia serão de destinos familiares a nós, brasileiros. Seth está em São Paulo e, em vez de voltar para casa voando, escolheu um caminho mais longo: pretende gastar três meses percorrendo a América Latina de carro, ônibus, barco - e, por que não, transportes mais alternativos - até chegar a Nova York. Detalhes da viagem serão publicados toda quarta-feira na coluna. Mais: frugaltraveler.blogs.nytimes.com.