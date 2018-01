Terminal B: breves de viagem

Um dos principais cartões-postais brasileiros ganhou novo sistema de venda de entradas. Para tentar reduzir as filas do Trem do Corcovado, que leva ao Cristo Redentor, os visitantes deverão comprar os ingressos (inteira a R$ 48) exclusivamente pelo site corcovado.com.br. Fique atento: de 13 a 15 de junho, o monumento excepcionalmente funcionará à noite, oferecendo um raro panorama do Rio.

Rally dos Sertões para amadores

Disputar um Rally dos Sertões (foto) é o sonho dos apaixonados por off-road - se puder ser com os amigos, tanto melhor. Isso é possível na Sertões Expedition, categoria turística que permite ao participante não só competir, mas curtir paisagens e cachoeiras desde a saída, em Goiânia, até a chegada em São Paulo. A prova vai de 27 a 31 de julho - para participar, é preciso ter um veículo 4x4. Pacotes desde R$ 5.180, sujeito a número mínimo de participantes. Mais em facebook.com/sertoesexpedition.

Santos se prepara para a batida do jazz

Solos de guitarra, viradas de bateria e agudos de saxofone esperam por quem descer a Serra do Mar para a segunda edição do Santos Jazz Festival, entre os dias 18 e 23. Os números são tentadores: um total de 24 apresentações, reunindo mais de 200 artistas do quilate de Egberto Gismonti, Nuno Mindelis e o cubano Yaniel Matos. Serão cinco palcos pela cidade. Mais: santosjazzfestival.com.br.

'Maraturismo' em Torres del Paine

O "maraturismo" para disputar provas de corrida tradicionais em grandes cidades não é uma novidade. Mas que tal trocar o asfalto pela terra e os arranha-céus pelas montanhas? A próxima chance será na Patagonian Marathon (patagonianinternationalmarathon.com), dia 28 de setembro no parque chileno de Torres del Paine. A Freeway (freewayviagens.tur.br) tem pacotes terrestres desde US$ 1.860 para esta e outras corridas menos convencionais.

Volte ao passado vestido a caráter

Passeio de um dia desde Praga, Cesky Krumlov, a 141 quilômetros da capital checa, volta no tempo entre os dias 18 e 20 deste mês. A Festa da Rosa de 5 Pétalas é uma tradicional reconstituição histórica, da qual os moradores participam em peso: pelo menos 6 mil deles se vestem a caráter. Uma volta ao século 16 para reviver os tempos em que a cidade era governada pelos Rosemberg. Desfiles, danças e música típica estão na programação. Confira em czech.cz.