Terminal B: breves de viagem

A chegada do outono (em setembro no Hemisfério Norte) dá início à época da colheita de uvas viníferas na República Checa. As festas da vindima se espalham pela região da Morávia, ao sul, incrementadas por danças folclóricas, artesanato e competições de esgrima que tornam os eventos um mergulho nas raízes checas. Para provar os vinhos do país na própria capital, o festival da vindima no Castelo de Praga ocorre em 20 e 21 de setembro. Cabernet morávia, pálava e neronet são algumas das cepas típicas do país servidas durante a festa. Mais: oesta.do/vinhorepcheca. Tem até Warhol. Exposições de arte incrementam a variedade de opções em Praga no período. A Galeria Nacional (ngprague.cz/en) expõe a Epopeia Eslava, série de 20 quadros monumentais de Alfons Mucha, até 2015. E o palácio Unicórnio Branco, na Praça da Cidade Velha, recebe a mostra I'm ok, com 40 obras de Andy Warhol, até 31 de dezembro.

Orlando: sustos e comida do mundo Já virou tradição: o Halloween em Orlando começa antes de outubro. O do parque Universal Studios, de perfil teen e assustador, vai de 19 de setembro a 1.º de novembro (halloweenhorrornights.com/orlando). A inspiração deste ano é o filme Halloween, clássico de John Carpenter de 1978. No Magic Kingdom, a Festa de Halloween Não Tão Assustadora do Mickey, fofinha e infantil, vai de 26 de setembro a 31 de outubro (oesta.do/hallomickey). E o International Food & Wine, de 19 de setembro a 10 de novembro, convida a comer e beber em estandes de dezenas de países no Epcot Center.

Temperada e renovada Miami

Até o dia 30, a boa vida de Miami está turbinada pelo festival gastronômico Miami Spice, com preços camaradas em restaurantes concorridos (e caros) como Il Mulino, Cecconi's, Makoto e The Dutch. As refeições em três passos custam US$ 23 no almoço e US$ 39 no jantar, sem bebidas e gorjetas. A lista está em oesta.do/viamiamispice. Ainda em Miami, o Design District, point de compras modernas e chiques, está em obras. Antes que 2014 acabe, uma nova série de empreendimentos vai levar ao bairro novas lojas do quilate de Givenchy, Miu Miu e Van Cleef & Arpels. Mais: www.miamidesigndistrict.net.

Na Broadway ou fora dela

Tem Fuerza Bruta, Blue Man e Stomp (foto), só para ficar nos mais famosos, entre os 50 espetáculos teatrais que participam da Off-Broadway Week, de 29 de setembro a 12 de outubro, em Nova York. O evento vende dois ingressos pelo preço de um, a partir de segunda-feira (dia 15) no site nycgo.com/offbroadwayweek. O mesmo esquema de descontos está valendo na própria Broadway Week até domingo (14) - Jersey Boys e O Fantasma da Ópera não estão esgotados. Compre em nycgo.com/broadwayweek.

Roteiros em Dubai por fãs do Instagram

Para divulgar suas atrações, o governo de Dubai convidou 50 moradores, de origens diversas e com alta frequência de postagens no Instagram , para montar roteiros de um dia adaptados a seus gostos pessoais. Para os turistas, a vantagem é ter acesso aos roteiros via Facebook.com/peetaplanet. Tem gastronômico, esportista, fashion...

Ao som de São João da Boa Vista

Com música erudita e popular, mais teatro e dança, tudo gratuito, São João da Boa Vista, a cerca de 200 quilômetros de São Paulo, recebe, entre os dias 20 e 28, a 37.ª Semana Guiomar Novaes. O evento cultural homenageia a pianista que nasceu na cidade. A Banda Sinfônica do Estado de São Paulo abre a festa, e a cantora Paula Lima encerra. Programação: oesta.do/guiomarnovaes.

Com gosto de Punta del Este

Carne, vinho tannat, doce de leite. Ingredientes que estão no DNA da cozinha uruguaia serão os protagonistas do festival Aromas e Sabores, realizado entre os dias 19 e 21, no hotel Conrad, em Punta del Este. O evento terá aulas (R$ 71, três classes), degustações (R$ 55 por dia) e um jantar de encerramento (R$ 201 por pessoa).