Terminal B

DINAMARCA

Brasil pelo olhar de Dylan

Está enganado quem pensa que Bob Dylan se dedica apenas à música: o artista de muitas facetas tem especial apreço pelas artes plásticas. Após visitar o Brasil algumas vezes, ele registrou em uma série de pinturas e desenhos suas impressões sobre o povo, a cultura, a vida urbana e as florestas do País. Desde sábado, 40 telas e 8 desenhos estão expostos (a maioria pela primeira vez) na mostra The Brazil Series, na Galeria Nacional de Copenhague, Dinamarca.

A exposição segue até dia 30 e o ingresso custa 80 coroas dinamarquesas (R$ 24) - o livro sobre a exibição sai por 248 coroas dinamarquesas (R$ 74). Informações: smk.dk.

TECNOLOGIA 1

Patrimônios da Unesco no celular

Uma parceria entre a Apple e a Unesco resultou em mais um aplicativo superútil para nós, turistas. Batizado de Fotopedia Heritage, reúne cerca de 20 mil fotos de Patrimônios da Humanidade espalhados pelo mundo. Da superconhecida Notre Dame, em Paris, às bíblicas ruínas de Tel Beer Sheva, em Israel. Ainda traz dados oficiais de cada local e dicas de visitação. Disponível para iPhone e iPad, gratuitamente, no site fotopedia.com/heritage.

TECNOLOGIA 2

Aplicativo sugere rotas na Austrália

Qual parte da Austrália você quer conhecer nas próximas férias? Para ajudá-lo na escolha, o Escritório de Turismo do país criou um aplicativo que sugere 16 rotas, todas com mapas e informação sobre as principais atrações. Quando já estiver por lá, o programa, com o auxílio do GPS do aparelho celular, ajudará nas buscas por hotel e atividades culturais. Disponível para iPhone, é gratuito, no australia.com/promotions/iphone-app.aspx.

ESTADOS UNIDOS

Festival Sonar chega a Chicago

De quinta a sábado, Chicago, nos Estados Unidos, vai receber uma versão pocket do badalado festival de música Sonar, original de Barcelona, na Espanha. Os artistas - de renomados DJs internacionais a novos talentos catalães e americanos - se apresentarão no Millenium Park (dia 9) e nas várias salas do Chicago Cultural Center (dias 10 e 11). A programação é gratuita. Mais informações: www.sonarchicago.com/en.

CANADÁ

Arte contemporânea até o amanhecer

Mais de 130 obras de arte contemporânea estarão dispostas em museus, galerias e espaços públicos do centro de Toronto em 2 de outubro. Só que num horário especial: das 18h57 até o amanhecer do dia seguinte. O evento, conhecido como Nuit Blanche, está na 5ª edição - no scotiabanknuitblanche.ca dá para ver o mapa das ruas e planejar um roteiro. Grátis.