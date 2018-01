Terminal, breves de viagem

Novas regras já estão valendo

Começaram a valer na sexta-feira as novas normas da Receita Federal para trazer ao Brasil itens comprados no exterior. Máquinas fotográficas e celulares não entram na cota máxima de US$ 500 (viagens aéreas) ou US$ 300 (barco ou via terrestre). Mas recomenda-se trazer apenas um exemplar de cada item. Para laptops e filmadoras, vale a norma antiga. Ou seja, o valor que ultrapassar a cota será taxado em 50%. Leia as regras na íntegra no receita.fazenda.gov.br.

AÉREO

Internet sem fio durante o voo

Passageiros da JetBlue vão ter acesso à internet sem fio a partir de 2012. A empresa anunciou a instalação de Wi-Fi via satélite em 160 aviões, em parceria

com a Via Sat. O custo para os viajantes ainda não foi definido.

ARTE

Esculturas de Anish Kapoor ao ar livre

Esculturas espelhadas do artista Anish Kapoor estão pela primeira vez reunidas em um espaço aberto de Londres. Desde a semana passada, as obras - que criam imagens distorcidas - estão expostas nos gramados e lagos do Kensington Gardens. Até 13/3/2011.

CINEMA

"Comer, Rezar, Amar": guia colaborativo

Em lugar de apenas deixar os espectadores com vontade de fazer as malas diante das cenas na Itália, na Índia e na Indonésia, o filme mais badalado do momento decidiu reunir dicas turísticas em seu site. No eatpraylove-movie.net/site você pode enviar, pelo Twitter, sugestões de lugares para - adivinhe! - comer, rezar e amar na sua cidade. E, claro, conferir as dicas enviadas por internautas do mundo todo.

EXPOSIÇÃO

Paris em pinturas e fotografias

Dê um giro pela evolução da capital francesa através de pinturas e fotografias. Inaugurada no sábado, no Folkwang Museum de Essen, na Alemanha, a exposição Images of a Capital - The Impressionists in Paris, reúne 80 obras dos renomados impressionistas Manet, Pissarro, Monet e Renoir, que registraram boulevards, praças e cafés de Paris nos anos de 1860. Avance na história e vá conferir a transformação da metrópole desde 1900 pelas 120 imagens clicadas por Edouard Baldus, Henri Rivière e outros. Até 30 de janeiro. Ingressos a 10 durante a semana e 12 nos sábados, domingos e feriados (museum-folkwang.de).