Ônibus de Madri com Wi-Fi grátis

Adesivos especiais agora indicam que há conexão Wi-Fi grátis em algumas linhas dos ônibus urbanos da capital espanhola. Idealizado há alguns anos, o projeto da empresa de transportes EMT finalmente começou a dar os primeiros resultados. Para utilizar o serviço, basta se conectar à rede EMT-Madrid quando estiver no veículo. A estimativa é que toda a frota da cidade ofereça conexão de internet gratuita até abril de 2011.

SUÍÇA

Zurique expõe obras de Picasso

O Museu Kunsthaus, de Zurique, está se preparando para receber 70 telas do

espanhol Pablo Picasso. A primeira mostra dedicada ao artista no museu vai

estrear dia 15 e contar com obras das fases cubista, azul e rosa, além de criações surrealistas que fazem parte des famosas coleções internacionais. Ingresso a 22 francos suíços (R$ 38,30). A mostra vai até 30 de janeiro. Site: zuerich.com/Picasso.

BRASIL

Adventure Fair mais compacta

Mesmo com o bloco de gelo trazido do Glaciar Perito Moreno, na Patagônia, e das atrações de lazer tradicionais da Adventure Sports Fair, como o arvorismo e o tanque de caiaques (na foto ao lado), a edição 2010 do evento, que terminou no domingo, não impressionou. Com metade dos expositores em comparação a 2009 - foram cerca de 150 -, a feira ganhou uma área exclusiva para negócios. Atrações que antes ficavam ao ar livre, como a pista de off-road, foram montadas dentro do Pavilhão do Anhembi. A feira ficou mais voltada ao público final, que pôde comprar novidades do mercado e curtir atrações de lazer, além de assistir a palestras com experts.

ESTADOS UNIDOS

Sininho na Calçada da Fama

Depois do Mickey Mouse, do ogro Shrek e da impagável família Simpson, foi a vez de uma personagem dos desenhos de Peter Pan ser imortalizada na Calçada da Fama de Hollywood. A escolhida foi a fada Sininho (lá fora conhecida como Tinker Bell), homenageada com uma estrela na terça-feira passada, data exata da estreia de seu novo longa-metragem, Tinker Bell e o Resgate da Fada.