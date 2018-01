Terra à vista Maré alta. A força de dois homens, somada a algumas pedras, abaixa a rede. Menos de cinco minutos e mais três pescadores fazem peso para subi-la. Não vem peixe, mas não importa. Com o céu cor de rosa ao fundo, o malabarismo continua embalando o fim de tarde na colonial Fort Cochin. À beira do Mar Arábico, a cidade guarda marcas do elo com o Ocidente. Lá, Vasco da Gama desembarcou pela primeira vez na Índia, em 1498. A igreja mais antiga, uma sinagoga e um cemitério holandês resistem firmes e se misturam com a cor e a alegria dos indianos.