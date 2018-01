Terra das tendências

Apesar dos preços em libras, curtir a cidade gastando pouco não é tão difícil: há várias atrações culturais gratuitas. O turista de primeira viagem - e o de segunda também - vai se encantar com o acervo de peças egípcias do British Museum (britishmuseum.org) e a exposição com trabalhos de Leonardo da Vinci, em cartaz até 5 de fevereiro na National Gallery (nationalgallery.org.uk). O Parlamento Britânico e o pontual Big Ben, vistos do alto da London Eye (londoneye.com), têm sabor especial de boas-vindas. E quando se fala em clássicos, nada se compara a acompanhar a cerimônia de troca de guarda no Palácio de Buckingham, que ocorre diariamente no verão e em dias alternados no inverno - veja horários no site royal.gov.uk.

Quer fugir do roteiro básico? Um dia não muito clichê pode começar no Backyard Market (backyardmarket.co.uk), ótimo para apaixonados por moda alternativa. De lá, vá ao Borough Market (foto), mais famoso mercado gastronômico de Londres, com barracas de produtos como geleias e queijos artesanais que farão você abandonar de vez a ideia de que os ingleses não sabem comer bem. Mais: boroughmarket.org.uk.