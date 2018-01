Tesouros em livrarias e museus

Dois grandes pintores locais têm bons museus dedicados a si. O de Joaquín Torres Garcia (Peatonal Sarandí 683) fica no comecinho da cidade velha e é um dos orgulhos da cidade. Perto dali, vizinho à Catedral Municipal, na Plaza Constitución, está o Museo Gurvich (Ituzaingó 1.377), dedicado às obras de José Gurvich. Do outro lado da praça fica o Museu Arquivo e Histórico Municipal, no antigo edifício do Cabido, com acervo voltado à história do país.

As livrarias são outro deleite de Montevidéu. A estrela é a Más Puro Verso, vizinha ao Museu Torres García (Peatonal Sarandí 675). Ocupando um edifício construído em 1917 para uma ótica que ali permaneceu até 1999, a charmosa casa tem um belo acervo, vitrais coloridos e um café no mezanino. Ao longo de toda a avenida 18 de Julio há livrarias que colocam banquinhas de promoções do lado de fora. Garimpando um pouco, é possível encontrar coisas boas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Velhinhos. Não deixe de ir aos sebos e antiquários, onde você pode descobrir verdadeiros tesouros a preços bem razoáveis. Três dos melhores ficam pertinho da Plaza Constitución, na Calle Juan Carlos Gómez: a organizadíssima Oriente Occidente (Calle Rincón esquina com J. C. Gómez) e a caótica El Galeón (Juan Carlos Gómez 1327) são opostas no visual, mas unidas no amor aos livros. A Linardi y Risso (J. C. Gómez 1435) também é cultuada pelos livreiros mundo afora. / G.C.