Texas vira palco para panelas e receitas

A primeira, nomeada cidade-anfitriã da temporada, abriga um câmpus do Culinary Institute of America (ciachef.edu/texas). Instalada em edifícios do século 19, a escola tem salas equipadas e espaços destinados ao preparo de receitas locais, como tortillas, parrillada e churrasco - ideais para receber os 29 candidatos ao prêmio do reality show. Quer conhecer a escola? Há visitas às terças e quintas-feiras, às 15h30, com direito à degustação dos pratos preparados durante as aulas.

As disputas ocuparão também o maior símbolo texano, o Alamo (thealamo.org). Construído em 1727, o forte representa a luta pela independência do Texas. A capela e o quartel, originais, além da praça, servirão de sets. E o museu, com relíquias do primeiro período republicano do Estado, é outro atrativo para turistas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os produtores tiveram o cuidado de pesquisar endereços gastronomicamente interessantes em Riverwalk, região mais animada de San Antonio. Descobriram o The Esquire Tavern (esquiretavern-sa.com), bar mais antigo da via e dono do maior balcão de madeira do Texas. Também testaram e aprovaram o Biga on the Banks (biga.com), que serve receitas clássicas americanas com toque picante, pratos tex-mex e frutos do mar.

Austin. Na capital do Estado, cidade que tem nada menos que 206 parques, o Driskill Hotel (driskillhotel.com) acumula predicados para ter sido escolhido como set: marco arquitetônico local, fica em um edifício construído em 1886, com longos corredores e belíssimos salões. Seu restaurante, considerado por muitos o melhor da cidade, tem menu caprichado, além de uma vasta e bem cuidada carta de vinhos.

Dallas. Sabe as receitas suculentas que fazem você salivar diante da TV? Nesta temporada, ingredientes nelas usados terão a mesma origem: o Dallas Farmer Market (dallasfarmersmarket.org). Um dos maiores mercados abertos dos Estados Unidos é destino certo para encontrar produtos frescos e temperos texanos.

Em algum outro momento do programa, um cowboy gigante, de chapéu, cinto de fivela e mais de 15 metros de altura, surgirá na tela da TV. Batizado de Big Tex, a estátua dá as boas vindas no Fair Park (fairpark.org), complexo de lazer que reúne nove museus e jardins. É símbolo local e ponto turístico - isto porque não se trata de um boneco qualquer, mas um exemplar da estética art déco dos anos 1930. A conferir.