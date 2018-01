Thar: mar de areia e de estrelas

Chegamos ao coração do Deserto de Thar, nos arredores da cidade de Jaisalmer, no extremo oeste da Índia, depois de vencer duas horas de estrada em 4X4 e mais uma hora no lombo de vagarosos camelos.

Pelo caminho, a paisagem cada vez mais inóspita revelava templos hinduístas seculares, mausoléus de antigas famílias reais perdidos na imensidão, uma vegetação cada vez mais escassa e dura. Vez ou outra passavam rebanhos de poucas cabras magras, um boi, alguns camelos soltos.

O pôr do sol já tinha sido esplendoroso, colorindo as dunas, os rostos, as nuvens. Ninguém esperava se surpreender ainda mais, mas a noite estava apenas começando. Os colchões foram espalhados ali mesmo. Aos pés das dunas, ao ar livre. Pesadas mantas ajudavam a afugentar o frio de cerca de 10 graus.

Mal o dia clareou e já estávamos no alto das dunas esperando pelo nascer do sol. A caravana de camelos seguiu manhã adentro pelo deserto, passando por vilas inteiras feitas de barro. Tudo parecia miragem. Mas uma imagem não saía da cabeça: a da lua nascendo no meio daquela madrugada, apagando um pouco as estrelas, mas iluminando nossa alma.