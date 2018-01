Times Square para pedestres

Sem carros. A proibição de carros na Times Square completou uma semana às 20 horas de domingo. Agora, turistas sorridentes ocupam todos os espaços da Broadway entre as Ruas 42 e 47, antes dominados por táxis, ônibus e milhares de outros veículos. Para os que querem aproveitar a nova fase de uma das regiões mais turísticas de Nova York, separamos um roteiro básico com as principais atrações desse pedaço cheio de luzes vibrantes.

Ingressos. Antes de tudo, o viajante que chega a Nova York tem de saber que na Times Square fica o guichê de ingressos de peças da Broadway mais disputado da Big Apple - está aí mais um dos motivos que explicam o caos da região. A partir das 15 horas começam a ser vendidos os tíquetes para os musicais da noite com até 50% de desconto. A fila é grande e, por isso, o melhor é chegar uma hora antes para garantir a entrada e um bom lugar na plateia.

Compras. Suvenires, brinquedos e quinquilharias em geral são as especialidades das lojas da Times Square. E a todo custo elas tentam vender seus produtos aos turistas. Fachadas ultracoloridas, painéis eletrônicos e muitas promoções do tipo buy 1, get 1 free são comuns por lá. Entre os pontos inevitáveis está a deliciosa M&M's World (www.mmsworld.com), com todos os produtos imagináveis inspirados nos confetes de chocolate. A simpática bolinha "interpreta" até a Estátua da Liberdade. No quesito diversão, mais opções, como a loja da MTV (www.mtv.com), sempre com anúncios estampados com os rostos dos artistas do momento.

Crianças. Se engana quem pensa que um lugar tão tumultuado - e cheio de gente de todas as partes do mundo - não tenha um espacinho dedicado às crianças. A Times Square é democrática e conta com um bom punhado de lugares interessantes para os pequenos. Um deles é a impressionante loja de brinquedos Toy 'R' Us (www.toysrustimessquare.com). Por lá, além de muitas opções de compras, há uma imensa roda-gigante. Só é preciso uma dose extra de paciência para encarar a enorme fila da atração.

Gastronomia. Não espere encontrar restaurantes renomados na Times Square. Lanchonetes no estilo fast-food dominam a região. No Hard Rock Cafe, muitos turistas esperam horas por uma mesa. Para uma experiência um pouco mais autêntica, conheça, também, o Ellen's Stardust Dinner (www.ellensstardustdiner.com), com decoração retrô e cardápio bem americano.

Personagens. É certo que, com a proibição dos carros, os lendários personagens da Times Square ganharão mais espaço. Por isso, vá preparado para lançar cliques para o Naked Cowboy, vestido só de botas, chapéu e cueca, e para o modelo vivo da Estátua da Liberdade. Antes de pedir para tirar fotos com eles, um aviso: é necessário deixar gorjeta.