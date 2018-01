Tintim na telona, no museu e em painéis de Bruxelas Na sexta-feira o topete mais famoso das histórias em quadrinhos enfim chegou às telonas brasileiras. Dirigido por Steven Spielberg - que pela primeira vez se aventurou na direção de uma animação e ainda usando recursos em 3D - As aventuras de Tintim traz Jamie Bell na pele do jovem repórter que, ao lado do fiel companheiro Milu (este criado apenas digitalmente), roda o mundo vivendo as mais incríveis histórias. O personagem saiu das pranchetas do belga Hergé e ganhou o mundo depois que seus 24 livros foram traduzidos para mais de 70 idiomas. É em Bruxelas, cidade natal do cartunista, que estão reunidas suas obras de arte. O Musée Hergé (entrada a 9,50; museeherge.com) abriga 80 ilustrações originais de Tintim, outros trabalhos que levam a assinatura do artista, além de objetos de uso pessoal.