Típicos passeios noruegueses

Segunda cidade e capital norueguesa até 1299, Bergen, de 250 mil habitantes, foi fundada em 1070. Sua área portuária, conhecida como Bryggen, abriga perfeitamente conservados os armazéns e docas do período áureo da cidade, quando ela integrava a Liga Hanseática - a aliança entre centros mercantis que manteve o monopólio do comércio com o norte da Europa entre os séculos 13 e 17. Segundo os noruegueses, saiu dali, no século 19, a primeira partida de exportação de bacalhau para o Brasil.

Belas paisagens cercam ‘templo’ da cerveja

A sede da cervejaria artesanal Aegir(flamsbrygga.no/en/brewery) - o nome remete ao deus da cerveja da mitologia nórdica -, em Flam, parece um templo religioso. A casa oferece para degustação 15 tipos da cerveja fabricada por ali, dos mais variados tipos de grãos e fermentação. A cervejaria fica na estação do trem turístico que liga Flam a Myrdal, na direção dos fiordes, em meio a algumas das mais encantadoras paisagens da Europa. Segundo seus proprietários, a cerveja é distribuída em várias cidades da Escandinávia e na Grã-Bretanha. Quase todos os tipos de cerveja da Aegir segue o padrão da bebida no norte da Europa - mais encorpada e de elevado teor alcoólico.

‘O Grito’ original e arte do mundo todo

A Galeria Nacional abriga uma das mais valiosas e variadas coleções de arte do mundo. A estrela da mostra permanente é a pintura considerada original de O Grito, a obra-prima de Edvard Munch, de 1893 - anos depois, o pintor fez mais versões da obra, uma das quais está exposta no Museu Munch, também em Oslo. Outra versão foi vendida no dia 3, num leilão em Nova York, por US$ 12o milhões. A Galeria mantém também obras de alguns dos maiores mestres da pintura europeia, como Matisse e Picasso.

De Vigeland, o Parque das Esculturas

O Parque das Esculturas é um dos mais conhecidos cartões-postais de Oslo. Trata-se de um museu a céu aberto onde estão expostas 212 esculturas de bronze e granito - todas de nu - de Gustav Vigeland (1869-1943), um dos artistas mais importantes da Noruega. O parque, que fica aberto 24 horas por dia, recebe mais de um milhão de visitantes por ano. Na concepção de Vigeland, as obras mostram, em ordem cronológica, toda a saga da vida humana, do nascimento à morte.

Hotel para ver o sol da meia-noite

O Ullensvang é tido como um dos hotéis com as mais belas paisagens do planeta. Incrustado no Soundfjord, em Lofthus, é um dos preferidos da família real norueguesa. A rainha Sônia, segundo os proprietários do hotel, tem um apartamento exclusivo ali e aparece todo verão para o fenômeno do "sol da meia-noite", causado pelo solstício de junho.

Pela janela do restaurante do Ullensvang, as águas frias do fiorde parecem uma pintura. No verão, o hotel oferece passeios de barco pelo braço de mar e sobrevoos de helicóptero pela região.

O hotel tem ainda, de acordo com seus proprietários, uma das maiores e mais sofisticadas adegas de toda a Escandinávia. Além das opções gastronômicas mais requintadas do país, com base em frutos do mar, ervas e peixes marinados.