Tipos típicos É engraçado constatar que um país tão pequenininho quanto a Escócia seja capaz de reunir um número tão extenso de ícones próprios, que fazem parte do dia a dia da nação e moram no imaginário de quem planeja visitá-la. Afora o inglês com sotaque peculiar - que você estranha no começo mas, depois, acaba achando gracioso -, como não fotografar o primeiro escocês que passa vestindo o kilt? Ou o músico que toca uma legítima gaita de foles na rua? 1 Gaita de foles O tradicional instrumento do país hoje é mais utilizado em eventos culturais, como os anuais desfiles militares (lá chamados de military tatoo) de Edimburgo. Porém, nada impede de você ser surpreendido por um músico solista pelas ruas da cidade