Tira dúvidas

Tenho um bebê de 1 ano e outro de 3 anos. Preciso de mar calmo e infraestrutura completa perto de São Paulo. Alguma dica?

Marcio, pelo blog

Guarujá tem restaurantes, shopping e dois bons resorts: Casa Grande (casagrandehotel.com.br), por a partir de R$ 583 em quarto duplo; e Jequitimar (accorhotels.com), desde R$ 618 em quarto duplo. As praias mais calmas (e cheias) ficam no centro. A Riviera de São Lourenço é outro ponto bem estruturado do litoral paulista. E tem mar com trechos calmos. No resort Ilha da Madeira (ilhadamadeiraresort.com), diária para casal desde R$ 440.

Solicito informações sobre o roteiro religioso na França

(Fé à Francesa, edição de 22/12/2009), com sugestões sobre o melhor meio de transporte para visitar as cidades de Chartres, Lisieux, Pontmain, Mont Saint-Michel e Alençon durante dez dias. Partirei de Paris, em maio. Themístocles Barbosa Ferreira Neto (por e-mail)

Faça uma rota circular. Uma opção é alugar um carro com GPS e seguir por estradas secundárias - garantia de paisagens belas e vilas bucólicas entre Bretanha, Normandia e Pays de Loire. Ou vá de trem: de Paris, saia da estação Montparnasse rumo a Chartres ( 13,60, 1h10 de viagem). Alençon será a próxima parada ( 24,50, 3h30, escala em Le Mans). Até Mont Saint-Michel será necessário combinar trem (até Rennes, 32,20, 2h30, escala em Le Mans) e ônibus ( 10,50, www.keolis-emeraude.com). Hospede-se na cidade e faça de Pontmain passeio de um dia, com carro alugado. Volte a Rennes para pegar o trem até Lisieux ( 37,40, 4h30, escala em Caen). Os preços são mínimos por pessoa. Informações: tgv.com.