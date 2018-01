Tira-dúvidas sobre Disney: veja como foi

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde o fim do ano passado, duas brasileiras ajudam os visitantes a planejar as férias na Disney. A carioca Camila e a capixaba Gina foram selecionas como voluntárias em um programa online da Disney chamado Moms Panel. A tradução é literal: Painel da Mamãe. Nele, mães, pais, avós que conhecem bem os parques e todas as atrações de Walt Disney World Resort em Orlando ajudam com sugestões sobre melhor época, onde comer, onde se hospedar, como escolher os parques e todos os detalhes do dia a dia por lá.

No ar desde 2008, é a primeira vez que o serviço conta com participantes respondendo em português.

Nesta terça-feira, 19, entre 15 e 16 horas, as duas mamães brasileiras responderam às dúvidas dos internautas em tempo real, no Twitter. As respostas que elas deram você vê a seguir.