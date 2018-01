Tocantins Quem procurar no mapa o Parque Nacional do Xingu, vai encontrá-lo no norte de Mato Grosso. No entanto, para visitar os locais onde foram filmadas as cenas mais emblemáticas de Xingu (2012), de Cao Hamburger, que conta a saga dos irmãos Villas-Boas, é preciso ir ao Tocantins. Mais especificamente, à região do Jalapão, a cerca de 300 quilômetros da capital, Palmas.