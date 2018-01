Toda a beleza e a tensão de um almoço com as feras Enquanto escutamos as orientações do chefe da equipe, inúmeros tubarões rodeiam o barco. Uma imagem difícil de esquecer. E que ajuda a explicar a mistura de emoções quando se está a poucos momentos de cair na água para participar, como espectador, de um almoço com os animais. Sem gaiola de proteção.