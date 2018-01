Toda a calmaria de São Tomé e Príncipe

Seis horas de voo ligam Lisboa a São Tomé. Espere tranquilidade, simplicidade, um casario ora preservado, ora exibindo os sinais do tempo, e uma população alegre e receptiva. O turismo, afinal, está entre as principais fontes de renda deste país de apenas 160 mil habitantes, com opções de roteiro rural e de praia – incluindo mergulho e observação de baleias (stptourism.st).

Cerca de 11 mil pessoas (a maior parte delas vindas de Portugal) visitam o arquipélago anualmente. O clima tropical, com temperatura média de 26 graus e águas cristalinas e morninhas fazem do balneário um destino irresistível. A ilha de Príncipe, distante 150 quilômetros de São Tomé, tem faixas de areia ainda mais isoladas, e resorts com bangalôs à beira-mar cercados pela mata preservada, perfeitos para quem quer relaxar com muito sossego.

Assim como outras colônias africanas, São Tomé e Príncipe obteve a independência de Portugal só em 1975, mais de 500 anos depois de os primeiros navegadores aportarem por lá. Acredita-se que a área não era habitada quando os colonizadores se apossaram das terras – e escravos foram trazidos para trabalhar nas plantações de cacau e café. / ADRIANA MOREIRA