Toda mordomia para se casar à beira-mar. E uma lua de mel digna de conto de fadas

E não faltam boas histórias como a dos americanos Ronnie e DeLane Grogan, que decidiram celebrar sua união a 20 metros de profundidade. Os convidados? Um cardume de aproximadamente 20 tubarões caribenhos de arrecife - e dos grandes. Vestidos com roupas de metal para se protegerem de eventuais "beijos" indesejados, o casal teve mestre de cerimônias, troca de alianças e, no fim, ainda ofereceu um banquete de peixe fresco aos alvoroçados convidados. O evento foi promovido pela Stuart Cove (stuartcove.com).

Nos resorts, pacotes podem incluir desde apenas o casal até suas famílias. Os pombinhos chegam a representar 35% da ocupação anual do Old Bahama Bay (oldbahamabay.com), um dos campeões de procura para casamentos no país - reservas precisam ser feitas com até 14 meses de antecedência.

O britânico Mark Nardone e a americana Patrícia escolheram o Atlantis Paradise Resort (atlantis.com) para a cerimônia, celebrada em um altar montado na praia privativa. A data escolhida coincidiu com as férias das duas famílias, para que todos pudessem participar. "Escolhemos nos casar aqui por causa do cenário excitante e pela oportunidade de reunir as duas famílias. Bahamas era o lugar mais próximo", conta a noiva, enquanto dois fotógrafos e um cinegrafista em um carrinho de golfe convocam o casal para o tour fotográfico pelo hotel.

Melhor parte. O único limite para os pacotes de lua de mel é o do cartão de crédito dos recém-casados. O The Cove Atlantis Resort (atlantis.com), por exemplo, só aceita em suas dependências maiores de 18 anos. Cassino e piscina exclusiva com DJs e serviço de bar podem ser desfrutados por diárias desde US$ 900 o casal. Com mais US$ 650, ganha-se acesso às cabanas entre a piscina e o mar na Paradise Island.

No Sandals Royal Bahamian (sandals.com), o clima de exclusividade começa na chegada ao aeroporto: o casal é recepcionado por um motorista em um Rolls-Royce. O hotel fica à beira mar na Cable Beach - endereço, nos anos de 1940, do Balmoral Club, reduto de figurões da alta sociedade inglesa.

Seguindo um estilo clássico e extremamente romântico, o hotel esbanja requinte em jantares ao pôr do sol na areia da praia iluminados por tochas e regado a lagosta e champanhe. O pacote de sete noites para casal custa desde US$ 3.900. / J.R.

