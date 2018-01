Todo agito de South Beach

Se você quer ver e ser visto em Miami, vá para South Beach. O bairro é o endereço de hotéis moderninhos que vão muito além da hospedagem de luxo. Seus bares e restaurantes são disputados por celebridades. Para cruzar com Beyoncé ou Lenny Kravitz, Hotel Setai. É elegante - em seus bares não faltam champanhe, crustáceos nem caviar. Um drinque não sai por menos de US$ 20 (R$ 47). A mesma linha badalada segue o The Hotel, onde ficam o bar Wish, com seus cubos de gelo de néon, e o Spire Bar, no terraço com vista para o mar. No fim de tarde, nada como um coquetel na Collins Avenue. O Rose Bar, no Delano Hotel,tem assinatura Philippe Starck e é concorrido. Já no Raleigh, a onda é dos martinis. Bateu fome? Na Ocean Drive, o Prime 112 serve clientes de bolsos cheios. Um prato de filé de Kobe (adorado por O. J. Simpson) custa US$ 400 (R$ 937). DESCOLADOS Também é possível encontrar bons restaurantes no Design District. O Michael?s Genuine Food e o Pacific Time ficam em galerias com lojas descoladas. Outra opção para os fins de tarde e noitadas é o Domo Japones, um "fusion place". O belo e antigo prédio da agência de correios local abriga um misto de restaurante e balada, com cozinha de "bistrô japonês". Música e ambiente modernos completam o clima de azaração. L.H.L. Setai: www.setai.com; The Hotel: www.thehotelofsouthbeach.com; Delano: www.delano-hotel.com; Raleigh: www.raleighhotel.com; Prime 112: www.prime112.com; Michael?s Genuine Food: www.michaelsgenuine.com; Pacific Time: www.pacifictime.biz; Domo Japones: www.domojapones.com