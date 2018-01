Todos os caminhos para chegar a Tóquio Para ir a Tóquio, o Corinthians precisou fazer uma escala em La Bombonera. Já os torcedores têm muito mais opções - visto que, desde o fim da Varig e a saída da JAL, não há mais rotas diretas do Brasil ao Japão. Para quem dispõe de pouco tempo, o caminho turisticamente mais aproveitável é via Dubai ou Qatar, onde a temperatura em dezembro estará mais agradável do que na Europa. Indo pelo sentido oposto, o Havaí é uma parada irresistível. Querendo aproveitar o Japão ao máximo, a dica que sempre dou é chegar por Osaka (há voos de Dubai, Doha, Londres, Frankfurt, São Francisco e Honolulu) e de lá pegar o trem-bala a Kyoto (leva 1 hora), que oferece a melhor câmara de descompressão para o turista. De Kyoto, faça bate-voltas a Nara e Hiroshima. E só então siga a Tóquio, voando de volta de lá.