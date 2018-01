Todos os encantos do Atacama

Depois que li a edição a respeito de desertos fiquei encantado com o Atacama. Gostaria de saber se já publicaram outras matérias sobre o destino.

Marcio Neves, por e-mail Marcio, o Atacama é um excelente destino para todo tipo de turista. Hoje, há desde hospedagens luxuosas, que organizam todos os seus passeios, até albergues com preços amigáveis, muito procurados por mochileiros e viajantes independentes. O ponto de partida para se planejar é o site sanpedroatacama.com. Para ajudar, republicamos no nosso blog (blogs.estadao.com.br/viagem) as reportagens mais recentes sobre o Atacama. Lá você vai encontrar também o link para uma bela galeria de fotos. Ideal para se inspirar. D