Todos os holofotes para Rússia e Catar

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pode começar a preparar o cofrinho desde já. As sedes para as Copas do Mundo de 2018 e 2022 foram definidas pela Fifa na última quinta-feira. Se, por um lado, Rússia e Catar (leia abaixo) terão de construir praticamente tudo para receber delegações e turistas, por outro quem acompanhar o evento nesses países vai encontrar aeroportos, estádios, hotéis e boa parte de sua infraestrutura tinindo.

A Rússia, responsável pelo evento de 2018, indicou 13 sedes - São Petersburgo e Moscou estão entre elas, como era de se esperar. Mas fique atento à ainda desconhecida Sochi. Antes da Copa, a cidade abrigará os Jogos de Inverno de 2014 e já vem recebendo investimentos pesados. Nas orelhas do Mar Negro, o balneário russo (sim, a cidade é ao mesmo tempo destino de praia e estação de esqui) está entre os lugares favoritos de férias do primeiro-ministro Vladimir Putin.

É possível que a Copa seja um bálsamo na vida do viajante independente. Afinal, mesmo nos principais destinos turísticos do país não é fácil encontrar pessoas que falem inglês - os moradores, aliás, não são conhecidos por sua simpatia. As placas, a maioria em alfabeto cirílico, tampouco ajudam. Com o megaevento, tais aspectos certamente serão melhorados.

Até lá, vai sobrar tempo para você montar seu roteiro. Não se preocupe com o visto: o documento deixou de ser exigido para brasileiros em maio deste ano.

Não é preciso dizer (mas vamos reforçar, mesmo assim) que seu tour em Moscou deve começar pela Praça Vermelha, para ver de perto a clássica foto com as torres da Catedral de São Basílico ao fundo. Mas um passeio de metrô pode revelar estações feitas com piso em mármore, paredes repletas de belos mosaicos e lustres que parecem saídos de um palácio.

O Kremlin, centro do poder no país, também vale a parada, assim como o Teatro Balé Bolshoi. Sem falar no Museu de Arte Moderna e no Museu do Estado. Enquanto o primeiro guarda uma rica coleção com obras de Kandinsky e Chagall, o segundo é fundamental para acompanhar a conturbada história russa. Já o aclamado Centro de Exibições é garantia de muitos de cliques.

Na cosmopolita São Petersburgo, o museu Hermitage e o Palácio de Inverno estão na lista das atrações indispensáveis. Mas reserve um dia para ir à vizinha Pushkin, onde está a pomposa residência de verão dos antigos czares: o Palácio de Catarina.

Veja também:

Colorida e temperada

Um dia entre as pirâmides

‘Recuerdos’ e luxos para levar para casa

Siga o blog do Viagem