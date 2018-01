Todos os títulos para São Cristóvão

Para explorar com calma essa rica cidade, separe um bom tênis e se prepare para bater perna. O tour pode começar na Praça de São Francisco, onde dezenas de guias turísticos se oferecem para acompanhar os visitantes nas próximas paradas.

É na praça que estão a Igreja Nossa Senhora da Visitação, de 1607, e o Convento de São Francisco. Dentro do convento fica o famoso museu de arte sacra, um dos mais importantes do mundo, que hoje, infelizmente, está fechado para os turistas.

A voltinha a pé segue pela Praça Matriz. Não deixe de entrar na Matriz Nossa Senhora da Vitória, construída em 1608. Há, ainda, muitas outras igrejas espalhadas pelo centro antigo da cidade. Entre as atrações, veja o Museu Histórico de Sergipe, no antigo Palácio do Governo.

De qualquer rua, ladeira ou viela, saiba que a imagem do Cristo Redentor, de 16 metros de altura, acompanhará seu passeio.

Também é imprescindível saber que nenhuma visita a São Cristóvão fica completa sem os deliciosos briceletes, biscoitos fininhos e crocantes. O produto é vendido somente no Convento das Carmelitas, onde as freiras preparam a receita desde o século 16.

Os briceletes são feitos com farinha de trigo, leite, ovos, açúcar e raspas de limão e de laranja. O pacote com quatro unidades sai por R$ 2. Compre vários, mas tome cuidado para os quadradinhos não chegarem esfarelados no fim do passeio.