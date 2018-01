Tofino, para curtir dentro e fora d'água

KEITH MULVIHILL / TOFINO, THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

De 2011, a comédia O Grande Ano, com Jack Black, Steve Martin e Owen Wilson, sobre birdwatching, usou o local como cenário. Nos últimos anos, aumentaram as alternativas de diversão em terra - depois de horas de caiaque, surfe ou observação de baleias, um passeio a pé ou de bicicleta pela meia dúzia de ruas do lugar oferece muitas outras opções.

Centro de Visitantes Kwisitis

tinyurl.com/kwisitis1

Fica no fim da Wick Road. Com vista gloriosa do Pacífico, o centro de visitantes, reaberto no ano passado depois de uma grande inspeção, tem belas exposições que destacam o rico patrimônio cultural da região - incluindo as cabanas típicas - e características naturais, como brejos e pântanos. Termine com uma caminhada pela Praia Wickaninnish.

Tuff City Mountain Bike Park

Arnett Road, 352

As ondas de Tofino têm feito a alegria de surfistas por décadas, mas apaixonados por mountain bike agora têm um bom motivo para estar contentes: um parque inteirinho dedicado à modalidade. Há boas pistas e trilhas, caminhos com obstáculos e saltos. Alugue sua bike na Tofino Bus, na Campbell Street, 346.

Tofino Tea Bar

tofinoteabar.com

Não há escassez de cafeterias, então Cheryl Graham decidiu oferecer outro tipo de lugar imperdível para dias nublados. Em junho, ela mudou sua casa de chá - que serve também milk-shakes de chá - para um espaço maior no coração da vila. Tente o coquetel Hawaii, de frutas misturadas com sorvete de baunilha.

Knits by the Sea

knitsbythesea.com

Ellie Karas trocou sua carreira de caça-talentos em Toronto por uma loja especializada em fios artesanalmente tecidos e coloridos da Colúmbia Britânica. Ela também vende lã de ovelha de Vancouver, adoráveis meias e peças de feltro.

Tofino Brewing Company

tofinobrewingco.com

Geralmente, turistas devem ficar longe de áreas industriais. Em Tofino, isso seria um erro. Em um enorme armazém azul com porta de garagem você encontra um balcão de madeira. Apenas um ano atrás, Bryan O'Malley, Chris Neufeld e Dave McConnell decidiram colocar um fim à falta de produção de cerveja na cidade. Eles oferecem tour guiado e degustação - você pode provar o que estiver na torneira em copos cor de âmbar com o logo da empresa.