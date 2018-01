Tombos e piruetas em Nova York Está aberta a temporada de tombos (para turistas e inexperientes em geral) e de sensacionais piruetas (para os nova-iorquinos) no rinque de patinação no gelo do Rockefeller Center. A atração de inverno vai funcionar até 9 de janeiro. O ingresso por sessão custa a partir de US$ 10, até 5 de novembro, e de US$ 15,50, até o fim da temporada, mais o aluguel do equipamento, por US$ 8. E você pode agendar festas na arena de gelo - a de casamento dá direito a cinco minutos exclusivos para os noivos. Site: therinkatrockcenter.com.