Tons em dégradé Emolduradas por uma extensa praia de areia amarelada e separadas apenas por uma pequena faixa de terra, as lagoas irmãs Miscanti e Miñiques formam um cenário encantador para o voo das gaivotas. Na paisagem de montanhas congeladas e azuis em dégradé, as aves reforçam no aventureiro uma preciosa sensação de liberdade.