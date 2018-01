Toque italiano em mesas do Brasil

Em sua 7.ª edição - que começa quinta-feira e vai até 3 de junho - o festival homenageia a Itália. Com a máxima "quem tem boca vai a Roma", 1.500 restaurantes e bares de mais de 200 cidades aceitaram o desafio e deram vida à sua especialidade.

Detalhe: as criações não podem abrir mão das tradições culinárias de cada local. É por isso que o restaurante Thai, de Paraty (RJ), espera fazer bonito com o curry vermelho de peixe seco com abóbora e banana da terra (foto). Já o Empório Santo Antônio, na mineira Tiradentes, aposta no pernil à pururuca, com tomate cereja, mussarela e alface - repare que os ingredientes têm as cores da bandeira italiana.

Ficou com vontade de provar estas e outras delícias? No site brasilsabor.com.br há a lista dos estabelecimentos participantes, com os respectivos pratos e preços. E caso se encante com o que provou, volte lá e copie a receita, que também está disponível.