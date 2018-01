O primeiro, um dos pontos mais caros da capital, reúne as grifes internacionais e lojas de departamento, como a Mitsukoshi, inaugurada no século 17. "Uma opção bacana é a megaloja da Uniqlo, rede japonesa que vende roupas mais básicas", indica a blogueira Thais Fioruci, autora do Perdida no Japão (perdidanojapao.blogspot. com). Para eletrônicos, vá ao Sony Building (sonybuilding.jp/e).

Harujuku é um desfile a céu aberto. Lá está a moda jovem, os meninos e meninas que se vestem como brinquedos (os cosplayers). Uma das paradas é a rua Takeshita Dori, recheada de butiques e cafés. A Daiso Harujuku, uma 100 yen shop, que funciona como as lojas de R$ 1,99 que já foram febre no Brasil, é pura diversão. "Há desde lembrancinhas até itens de cozinha, banheiro e comida", diz Thais. Para crianças, a Kiddy Land (www.kiddyland. co.jp/en) tem produtos do Snoopy e da Hello Kitty. / L.V.