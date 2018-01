Tóquio, por Anderson Noise

Ao contrário de Berlim, a maioria das casas não tem dress code e não cria problemas para a entrada de turistas. Por outro lado, os preços são mais caros: paga-se, em média, de R$ 60 a R$ 100 só para entrar. O clube Womb é o favorito do DJ Anderson Noise. Apaixonado pela cultura oriental, admira o modo japonês de servir e ser. "Eles são antenados: pesquisam e vão para ouvir a música. São supercalorosos."

Womb

Comporta mil pessoas ao longo de quatro andares. As caixas do poderoso sistema de som amplificam house, techno, minimal, entre outros gêneros de DJs estrelados. Lasers e luzes dançantes também chamam atenção.

Liquidroom

Esse misto de clube e casa de shows virou lenda. O ambiente até pode ser definido como simples - uma sala retangular, com poucas cadeiras -, mas a iluminação é espetacular. O acesso é fácil a partir da Estação Ebisu.

Warehouse 702

O sistema tridimensional joga o som para o centro da pista, destacando os baixos. Luzes de led e telas de crital líquido se movimentam no ritmo, completando o menu de atrações sinestésicas. Tome o metrô Toei Oedo para a Estação Azabu-juban.

ANDERSON NOISE #

Ele começou tocando acid house na Belo Horizonte natal, no final dos anos 1980. Depois, contribuiu com a cena local produzindo várias festas: algumas em locais inusitados como lojas de carro. Já em 1999, fez um trio elétrico com música eletrônica. Desde então, passou a ser super requisitado em clubes mundiais. Hoje, suas produções abarcam o techno, minimal e house - e continuam fazendo um (bom) barulho pelo mundo, assim como seu nome já diz.

Onde já tocou

Em 14/8, comemorou no Canadá a apresentação no 30º país

Cidade das melhores baladas

Tóquio. Também gosta de Barcelona e Londres

Clube favorito

Womb, em Tóquio. Você pode vê-lo no filme Babel, uma das produções que usou o local como cenário.

Por quê?

"Tem um tamanho perfeito: em quatro andares cabem umas 1.500 pessoas. E a qualidade de som é uma das melhores do planeta. Está no bairro de Shibuya, onde ficam todos os motéis da cidade: as pessoas saem da balada em silêncio, é muito curioso."

Top 5 de pista

1) Julian Jeweil Cube

2) Nir Shoshani In Motion

3) Hot Chip I feel Better (Florian Meindl Remix)

4) Anderson Noise Seven Years (Oscar VAzquez Remix)

5) Gary Beck Samsima

