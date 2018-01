thedistillerydistrict.com

Construído na primeira metade do século 19, o complexo de 47 edifícios vitorianos no centro de Toronto abrigou aquela que foi a maior destilaria do mundo, a Gooderham and Worts, que produzia bebidas como rum e uísque. No começo da década de 1990, já desativada, a fábrica foi restaurada e transformada em um centro de lazer. Além de caminhar e observar as fachadas de tijolinhos e janelas verdes, fique de olho no calendário de eventos abertos ao público - várias escolas de arte promovem performances ao ar livre. Há esculturas pelo caminho, cafés, restaurantes, chocolateria, galerias... Com preguiça de caminhar, você pode alugar bike ou Segway. Pagando por isso, claro.

Companhia Canadense

de Ópera

coc.ca

A temporada de concertos gratuitos no belíssimo anfiteatro Richard Bradshaw vai sempre de setembro a junho seguinte. Os espetáculos ocorrem às terças e quintas-feiras, ao meio-dia. É recomendável chegar cedo: sempre há fila.

Mercados

O quadrilátero de ruas em West Downtown batizado de Kensington Market (kensington-market.ca) é, na verdade, uma sequências de lojinhas e brechós com roupas ótimas e preços melhores ainda. O St. Lawrence Market (stlawrencemarket.com), mais antigo da cidade, é onde se vê vida local. Ali são vendidos frutas, vegetais e temperos e também algumas roupas de frio. Mas o mais importante é o sanduíche de bacon do Carousel Bakery, um dos boxes - um mito na cidade. O peameal bacon sandwich não é gratuito, claro. Mas não custará mais do que 7 dólares canadenses (R$ 13,60).

Museus

Se puder escolher apenas um, corra para a Art Gallery of Ontario (ago.net; 25 dólares canadenses ou R$ 29), a AGO, grátis às quartas-feiras, a partir das 18 horas. O prédio, projetado pelo arquiteto Frank Gehry, é bonito e funcional. E as mostras, ótimas para toda a família. Imperdível também é o museu de sapatos Bata Shoe (batashoemuseum.ca; 14 dólares canadenses ou R$ 27). Para conhecer a história dos calçados, você paga o quanto quiser - ou não paga nada - às quintas-feiras, a partir das 17 horas. / M.N.