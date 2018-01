Comece pelo Kensington Market (kensington-market.ca), em West Downtown, um quadrilátero de ruas com brechós como o Fashion Old & New e o Flashback, que vendem jeans e acessórios baratinhos nas calçadas. As grifes de estilistas locais, como The Fairies Pyjamas (thefairiespyjamas.com), da designer Michelle Johnson, são outra bela opção.

A região da Queen Street West é jovem e boêmia. Desde 1947, o bar Horseshoe Tavern (horseshoetavern.com) é um clássico. Algumas lojas surpreendem: a Cabaret Vintage (cabaretvintage.com) tem uma incrível coleção de vestidos de noiva. Para achar sapatos e bolsas, vá à 69 Vintage (69vintage.com). / F.M.