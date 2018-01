Tortilhas recheadas para surpreender o paladar

No Beatricita (beatricita.com; 25 pesos ou R$ 3,95 cada taco), onde Santibanez ia quando criança, recebemos um prato de tortilhas, frango, mole poblano (um molho escuro tipicamente mexicano) e mole verde. Ele se encantou com o molho esverdeado com sementes de abóbora.

Absurdamente saborosos eram os tacos de carnita do El Charro, no mercado central de Coyoacan (9 pesos ou R$ 1,42 cada). A carne de porco triturada é caramelizada em sua própria gordura. "Há um porco inteiro aqui", disse Santibanez. Os clientes escolhem entre barriga, perna, focinho ou, como nós pedimos, uma mix de tudo isso.

No Tacos Manolo (Luz Savinon, entre Anaxagoras e Cuauhtemoc; 8 pesos ou R$ 1,26 cada), pedimos tacos ao pastor, com carne de porco no espeto similar ao shawarma. Um exemplo da influência da culinária árabe na mexicana. Você pode, inclusive, pedir tacos árabes - com pão sírio no lugar das tortilhas.