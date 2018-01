Tour ao ar livre

Enquanto você anda, repare nas lojinhas de souvenirs, e observe a anomalia ocasional: o que a famosa loja Dooney & Bourke está fazendo ali com suas bolsas e acessórios americanos? Eu preferi ignorar, lancei meu olhar para cima, até as varandas ornamentadas, e depois me detive à miríade de cores dos prédios ao redor, que se transformaram em uma espécie de caleidoscópio ao ar livre.

Pouco antes do anoitecer é o melhor horário para visitar o Castillo de San Felipe del Morro, uma das duas históricas fortalezas que delimitam a cidade velha. A majestosa estrutura ganha um brilho suave com o cair do sol no horizonte (o local abre diariamente até as 18h), e a panorâmica da baía com o oceano ao fundo é melhor saboreada quando as manchas rosas e laranjas pairam sobre as águas.

A construção do castelo começou em 1539, quando a Espanha ainda controlava San Juan. Foi dali que as forças espanholas conseguiram deter inúmeros ataques marítimos ao território porto-riquenho, e você pode espreitar pelas janelas onde ficavam os canhões.