Tour cultural com circo e cinema

Um dos orgulhos da cidade é abrigar a tenda original do Cirque du Soleil. Todos os anos, recebe em primeira mão o novo espetáculo da trupe - são 21 espalhados pelo mundo. Até dia 15, Montreal assiste a Amaluna, que destaca a relação entre uma rainha e sua filha em uma ilha governada por deusas e ciclos lunares. No dia 26, o show desembarca em Quebec - e segue em turnê pelo Canadá até novembro.

Durante o ano, festivais animam a cidade (especialmente nos meses mais quentes). O Parc La Fontaine, uma área de mais de 40 hectares, ganha uma série de shows e exposições em seu Théâtre de Verdure.

O calendário oficial traz dezenas de atrações. Entre eles está o Osheaga 2012 (osheaga.com), que une arte e música entre os dias 3 e 5 de agosto. O line-up conta com bandas como The Black Keys, Franz Ferdinand e Florence + the Machine.

Outra opção musical é o Festival International de Musique Pop Montréal, em setembro. O evento, que completa 11 anos, ocorre no Boulevard Saint-Laurent. "Mas continuamos com o mesmo espírito. Não queremos um Lollapalooza. Trata-se de um apoio à cultura local", destaca o diretor criativo do evento, Dan Seligman. Quem quiser ter um gostinho do que vai rolar pode ouvir o show de 2011 em soundcloud.com/popmontreal/sets/2011festival.

Ao lado de Yoda. Fãs da saga Star Wars podem se sentir dentro dos filmes de George Lucas no Centre des Sciences, que apresenta até setembro a exposição Star Wars Identités (starwarsidentities.com). Destaque para as imagens que a agência Bleublancrouge confeccionou para servir de pôsteres - e, claro, também como souvenirs.

Na entrada, os visitantes ganham fones de ouvido e um bracelete. Ao colocá-los, você se transforma em um dos personagens e pode interagir nos cenários, até o confronto final com Darth Vader. Por isso, esteja do lado certo da Força... / CLÁUDIO VIEIRA